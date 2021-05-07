Kapanma da aç kalan sokak hayvanlarını jandarma besledi

Bilecik'te yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarını devriye gezen Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler besledi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde oldugu gibi Bilecik'te de uygulanan 17 günlük tam kapanma kararı sonrası sokaklarda yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarının imdadına jandarma yetişti. Devriye gezen ekipler aç kalan sokak hayvanlarının bulunduğu noktaları yiyecek ve su bırakmaya başladı. Ekipler ayrıca devriye güzergahı boyunca rastladıkları sokak hayvanlarını kendi imkanlarıyla aldıkları mama ve yiyeceklerle de elleriyle besliyor.