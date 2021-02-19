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Karaağaç köyü camisinde yangın çıktı

Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Karaağaç köyü camisinde yangın çıktı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Karaağaç köyü camisinde yangın çıktı.


Edinilen bilgiye göre, Karaağaç köyü camisinde dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangının fark edilmesiyle itfaiye ekiplerime haber verildi. Bozüyük Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek yangını kontrol altına aldı. Yangında cami çatısının bir bölümü zarar görürken yangın büyümeden söndürüldü. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında herhangi bir yaralananın olmaması sevindirdi. Yangın çıkan caminin son dönemde bayanlar için Kur'an kursu olarak kullanıldığı kaydedildi.

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