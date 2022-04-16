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Karaağaç mahallesi iftar yemeğinde buluştu

İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez ve Kaymakam Elifnur Saçal, Karaağaç Mahalle Muhtarı Ali Altay’ın verdiği iftar yemeğine katıldı.

İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez ve Kaymakam Elifnur Saçal, Karaağaç Mahalle Muhtarı Ali Altay'ın verdiği iftar yemeğine katıldı.


Bilecik'in inhisar Karaağaç Muhtarı Ali Altay rahmetli anne ve babası adına mahallede iftar programı düzenledi. Düzenlenen programa İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, Kaymakam Elifnur Saçal ve mahalleli katıldı. Programı düzenleyen Muhtar Altay'a teşekkür eden Başkan Kepez, “Bugün akşam iftarda Karaağaç mahallemizdeyiz. Allah muhtarımızın hayrını kabul etsin. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun” dedi.

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