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Karaciğerideki kistten 3 saatlik operasyonla kurtuldu

Bilecik’te karaciğerinde kist bulunan hasta 3 saatlik bir operasyon sonrası eski sağlığına döndü.

Bilecik'te karaciğerinde kist bulunan hasta 3 saatlik bir operasyon sonrası eski sağlığına döndü.


Bilecik Devlet Hastanesinde tedavi altında bulunan Sadık Akşehir (40) hasta karaciğer kist hidatik (hayvan kisti) kapalı kist ameliyatı (laparoskopik kistektomi) oldu. 5,60 ile 4,23 santimetre çapındaki kist 3 saatlik bir ameliyatın ardından alınarak, hasta 3 gün taburcu edildi. Hasta eski sağlığına kavuşurken, ameliyatı yapan Genel Cerrah Uzmanı Op. Dr. Süleyman Deniz Kahraman'a teşekkür etti.

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