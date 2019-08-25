Karaköy kitabı okurlarla buluştu

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Karaköy köyünün anlatıldığı, 'Tarihi ve Kültürel Özellikleriyle Karaköy' isimli kitap okurlarıyla buluştu.

Karaköylü olan Sinan Bayram isimli yazar, büyüdüğü köyü kaleme aldı. Yazar Bayram kitabını 14 yıllık çalışmanın ardından okurlarıyla buluşturdu. Kitabıyla ilgili konuşan Bayram, halk kültürünü yazılı bir kaynakta toplayarak gelecek kuşaklara aktarmayı amaçladığını söyledi. Bayram, "Karaköy, Karasu Çayı'nın doğu kıyısında bulunan tarihi çok eskilere dayanan, halkın büyük çoğunluğu Manav Türklerinden oluşan yerleşik bir köydür. Kültürel mirasımızı gelecek nesillere taşımanın verdiği gurur ve heyecanla yazdığım, yaklaşık 14 yıllık bir çalışmanın ürünü olan bu kitap, 3 bölümden oluşmaktadır. Köyümüzün tarihi, coğrafi özellikleri, kültürel ve ekonomik özelliklerinin anlatıldığı, köyümüze dair hemen hemen her şeyi içinde barındıran bu kitap ile Karaköy tarihinin ve büyük çoğunluğu yok olma ve kaybolma tehlikesi ile karşı karşıya olan Karaköy halk kültürünün gün yüzüne çıkarılarak yazılı bir kaynakta toplanması ve böylece bu kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılması amaçlanmıştır" dedi.