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Karaköy'e yapılan halı saha çalışmalarında sona gelindi

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde bağlı Karaköy’de yapımı devam eden halı saha yakında sporseverlerin hizmetine girecek.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bağlı Karaköy'de yapımı devam eden halı saha yakında sporseverlerin hizmetine girecek.


Pazaryeri Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği ve Bilecik İl Özel İdaresi tarafından Karaköy'e yaptırılan halı sahası çalışmalarında son aşamaya geldi. Pazaryeri İlçe Kaymakamı Berker Çırak, yapımı devam eden halı sahadaki çalışmaları yerinde inceledi ve bilgiler aldı. Halı sahadaki sentetik zemin kaplama işlemleri biterken, sadece çadır germe işlemi kaldığı ve yakında aktif spor faaliyetleri için vatandaşların hizmetine açılacağı bildirildi.

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