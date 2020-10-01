İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karantinadan kaçayım derken ayağını kırdı

Bilecik’te karantina altında bulunan bir kişi, tutulduğu binanın birinci katından camından atlayarak kaçmaz isterken ayağı kırılınca hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'te karantina altında bulunan bir kişi, tutulduğu binanın birinci katından camından atlayarak kaçmaz isterken ayağı kırılınca hastaneye kaldırıldı.


Bilecik merkez Bahçelievler mahallesinde yer alan KYK'ya ait Halime Hatun Öğrenci Yurdu il genelindeki temaslı vakalarının karantina ve izolasyonları içinde düzenlenmişti. Burada pozitif bir vakayla temaslı olduğu gerekçesiyle karantina ve izolasyonda bulunan bir kişi kaldığı birinci katın camından atlayarak kaçmak istedi. Bu esnada ayağı kırılan şahıs, olay yerine 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.