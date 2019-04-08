Karate Grup Müsabakaları açılış seremonisi ile başladı

Bilecik İstasyon Kapalı Spor Salonunda yapılan açılış seremonisine; Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, Bilecik Genlik ve Spor Şube Müdürü Hasan Uğur Yücel'in yanı sıra 14 ilden gelen antrenörler, idareciler, sporcular, hakemler ve davetliler katıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, sporculara hitaben yapmış olduğu açılış konuşmasında; "Diriliş, kuruluş ve kurtuluşun simge şehri, ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın' diyen Şeyh Edebali'nin diyarı, Ertuğrulgazi'nin sancağı Bilecik'imizde sizleri ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Sporcular; disiplinli ve azimli çalışmalar sonucunda içinizden çok başarılı sporcular çıkacağına olan inancım sonsuzdur. Her zaman sporu ve sporcuyu destekleyen herkese teşekkürlerimi sunarım" dedi.

Karate kategorisinde dereceye giren sporculara madalya ve başarı belgelerini Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız takdim ederek tüm sporculara başarılar diledi.