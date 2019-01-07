Karda kalanlara AFAD yardımı

Bilecik'te devam eden yoğun kar yağışı sonrası yolda mahsur kalanlara AFAD yardım etti.

Bilecik'te günlerdir aralıklarla devam eden kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Bilecik ve ilçeleri etkisi altına alan kar yağışı Bilecik-İnegöl Karayolu üzerinde araç sürücülerine zor anlar yaşattı. Seyir halinde bulunan ve Künçeyiz, Çakırpınar, Derşemsettin, Koyunköy ve İkizce Köyü yollarında mahsur kalan araç sürücüleri ve içindeki yolculara AFAD yardım elini uzattı. Araçları kaldıkları yerlerden kurtaran ekipler, saatlerce araç içinde bekleyen yolculara da ikramlarda bulunarak ikametlerine kadar bıraktılar.