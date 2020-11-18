Kargo şirketine ait kamyonet şarampole uçtu: 2 yaralı

Bilecik'te seyir halindeki bir kargo şirketine ait kamyonetin şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza; Bilecik-Gölpazarı karayolu Dikenli Boğaz mevkii Susuz Köyü yol ayrımında meydana geldi. Bilecik'ten Gölpazarı ilçesine dağıtmaya giden Erdem Lermi (42) yönetimindeki 34 JS 1144 plakalı bir kargo şirketine ait kamyonet, Dikenli Boğaz mevkiine sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Kazada, araç sürücü Erdem Lermi ile yanında yolcu olarak bulunan Hüseyin Kayhan yaralandı. Araç içinde sıkışan Hüseyin Kayhan,olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri ve jandarma tarafından kurtarıldı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gölpazarı İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlatırken, araç içinde bulunan kargolar olay yerine gelen başka bir kargo aracına yüklenerek ilçeye götürüldü.