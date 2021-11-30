Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, karnından 5 kilo 120 gramlık kist çıkarıldı

Bilecik'te karın ağrısı şikayeti ile hastaneye giden hastanın karnından 5 kilo 120 gramlık kist çıktı.

Bilecik'te yaşayan 55 yaşındaki Sevim Aşır isimli hasta, karın ağrısı şikayeti ile eğitim ve araştırma hastanesine başvurdu. Yapılan incelemeler ardından Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniğine yönlendirilen hastayı Op. Dr. Melih Arslan tedavi etti. Yapılan tetkikler sonucunda, sol yumurtalık kaynaklı 30-35 santimetre boyutunda kist tespit edilerek operasyon planlandı. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Melih Arslan tarafından yapılan ve yaklaşık 1,5 saat süren operasyon sonrası hastanın tüm karın boşluğunu dolduran 5 kilo 120 gram ağırlığındaki kist başarıyla çıkarıldı. Hasta 2 günlük tedavinin ardından taburcu edilirken, Op. Dr. Melih Arslan, 30 yaş üstü kadınların yıllık jinekolojik kontrollerini aksatmadan yaptırmaları gerektiğini belirtti.