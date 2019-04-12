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Karısını öldürdü, ardından suçu 19 yaşındaki oğluna attı

Bilecik’te, 4 çocuk annesi eşini acımasızca öldüren ve olay yerinde önce suçu çocuğunun üstüne yıkan, ardından emniyette suçunu itiraf eden koca tutuklandı.

Bilecik'te, 4 çocuk annesi eşini acımasızca öldüren ve olay yerinde önce suçu çocuğunun üstüne yıkan, ardından emniyette suçunu itiraf eden koca tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre olay, Bilecik'in Bozüyük ilçesi Çarşı Mahalle Üst Demiryolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Aralarında şiddetli geçimsizlik bulunduğu iddia edilen ailede baba Arif Karakoç yaşanan tartışma sonucunda dört çocuk annesi olan eşi Dilek Karakoç'u (41)'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Olayın polis ekipleri ve 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verilmesiyle birlikte ekipler kısa sürede olay yerine ulaştı. Anne, sağlık ekiplerince yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak olay yerinde hayatını kaybetti.


Arif Karakoç, olay yerine gelen polislere eşini 19 yaşındaki oğlu S.K.'nin öldürdüğü söyledi. İkili polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınan baba burada da cinayeti oğlunun işlediğini söylese de, ekiplerinin çapraz sorgusunda suçunu itiraf etti. Gözaltında bulunan baba ve oğlu sağlık kontrolünden geçirilerek sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Savcının aldığı ifadenin ardından 19 yaşındaki S.K. serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen cani adam tutuklanarak, Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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