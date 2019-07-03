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Karpuz hala yarım satılıyor

Bilecik’te vatandaşlar kilogram fiyatı 1 liraya kadar düşmesine rağmen karpuzu yarım almaya devam ediyor.

Bilecik'te vatandaşlar kilogram fiyatı 1 liraya kadar düşmesine rağmen karpuzu yarım almaya devam ediyor.


Bilecik'te Hürriyet Mahallesi'nde kurulan kapalı pazarda satılan karpuzlar geçtiğimiz aylarda tezgahtaki yerini aldı. İlk çıktığında kilosu 3 TL'ye satılan karpuz, o dönemlerde fiyatının yüksek olması sebebiyle yarısı kesilerek, hatta dilim şeklinde satılıyordu. Aradan haftalar geçmesinin ardından karpuzun kilogram fiyatı 1 TL'ye kadar düşerken, müşteriler pahalılığından şikayet ettiği karpuzu hala yarım almaya devam ediyor. Satıcılar bu durum karşısında şikayetçi olmazken, müşteriler yerli karpuzun çıkmasını ve fiyatların düşmesini bekliyor.

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