İhlas Haber Ajansı

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Karpuz ve hububat üretimiyle geçimini sağlayan köylülerden bilgi aldı

Bilecik Valisi Dr.

Kemal Kızılkaya, Osmaneli'nin Medetli köyünde vatandaşlarla bir araya gelerek, karpuz ve hububat üretimiyle geçimini sağlayan köylülerden bilgi aldı.


Her bulduğu fırsatta soluğu vatandaşın aynında alan Kemal Kızılkaya, bu defa Osmaneli'nin Medetli köyünde vatandaşlarla bir araya geldi. Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Bilecik İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı ile Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş da Vali Kızılkaya'ya eşlik etti.


Vatandaşların istek ve taleplerini dinleyen Vali Kızılkaya, karpuz ve hububat üretimiyle geçimini sağlayan köylülerimizden bilgi alarak bereketli hasatlar diledi.

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