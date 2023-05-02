Kars 36 Spor'un çağrısı Bilecik'te heyecanla karşılandı

Kars 36 Spor Başkanı Ali Uçum'un 'Bilecik, Burdur, Çankırı, Çanakkale, Yalova, Hakkâri, Bingöl, Bartın, Sinop, Bitlis, Kilis, Şırnak ve Yozgat illerinde mücadele eden BAL Ligi takımları 3. Lig'e yükseltilsin' çağrısı Bilecik'te heyecanla karşılandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Kars 36 Spor'un Başkanı Ali Uçum, 15 ilde bulunan 16 amatör lig takım yöneticilerine çağrıda bulunarak dayanışma seferberliği başlattı. Başkan Uçum, yaptığı açıklamada, 15 ilde zor şartlarda hiçbir destek almadan mücadele eden (BAL takımlarının yeni bir grup açılarak 3. Lig'e doğrudan çıkartılması gerektiğine dikkat çekti. Bu takımların 3. Lig'de mücadele etmeleri durumunda reklam, Spor Toto, Ziraat Kupası ve maç yayınları ile elde edecekleri gelirle bir nebze olsun kendilerini idame ettireceklerini söyleyen Uçum, Gençlik ve Bakanlığı ile Türkiye Futbol Federasyonuna çağrıda bulundu.

Bilecik'te heyecanla karşılandı

Bu çağrı sonrası BAL'da mücadele eden 1969 Bilecik Spor Kulübü taraftarları arasında heyecan oluşturdu. 2007-2008 futbol sezonunda 3. Lig'den BAL'a düşen ve o yıldan bugüne üstle liglere çıkamayan 1969 Bilecik Spor Kulübü taraftar grubu Belekoma Tayfa'dan Kars 36 Spor Başkanı Ali Uçum'a destek geldi. Tayfa, TFF böyle bir karara imza atması gerektiğini söyleyerek, il takımların 3. Lig'e terfi etmesi durumunda yıllardır bekledikleri özlemlerin son bulacağını söylediler.