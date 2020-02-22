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Karşıdan karşıya geçen yaşlı kadına minibüsün çarptı

Bilecik’te, bir minibüsün yayaya çarpması sonucu 61 yaşındaki kadın yaralandı.

Bilecik'te, bir minibüsün yayaya çarpması sonucu 61 yaşındaki kadın yaralandı.


Alınan bilgiye göre; olay İsmetpaşa Mahallesi Futbol Sokak üzerinde yaşandı. Halil Konaş idaresindeki 11 AAJ 048 plakalı minibüs, sokak üzerinden Mustafa Kemal Sokağa dönüşü esnasında, karşıdan karşıya geçen Fatma Çiçek'e (61) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan yaşlı kadın, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Öte yandan polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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