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Karşılarında öğretmenlerini görünce çok mutlu oldular

Bilecik’te bir okulun öğretmenleri 1’inci sınıf öğrencilerine yaz kamp kitaplarını evlerinde teslim ederken, öğrenciler karşılarında öğretmenlerini görünce çok mutlu oldu.

Bilecik'te bir okulun öğretmenleri 1'inci sınıf öğrencilerine yaz kamp kitaplarını evlerinde teslim ederken, öğrenciler karşılarında öğretmenlerini görünce çok mutlu oldu.


Bilecik Sınav Koleji öğretmenleri, Mart ayından bu yanan yaşanan korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle kapalı olan okullarında sınav.tv, outside ve online eğitimleriyle öğrencilere eğitim verdi. Online eğitimlerini başarıyla tamamlayarak yaz tatiline çıkan 1'inci sınıf öğrencilerine yaz kamp kitapları evlerinde teslim edilirken, online eğitim sertifikaları da verildi. Öğretmenlerini uzun zamandır kamera karşısında görmek zorunda kalan çocuklar, karşılarında öğretmenlerini görünce son derece mutlu oldu.

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