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Kasaplara Ramazan denetimi

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Ramazan ayı dolayısıyla kent merkezindeki bütün kasaplar ile marketlerin et reyonlarında denetim yapıldı.


Vatandaşların sağlıklı ve kaliteli bir hizmet alması amacıyla düzenlenen denetimlerde birçok başlıkta kontroller yapıldı. Sağlık ve hijyen açısından steril olması gereken yerlerin başında gelen et mamulleri satış alanlarında gerçekleştirilen denetimler kapsamında, ruhsat ve evrak kontrolünün yanı sıra satışa sunulan et ve et ürünlerinin uygunluğu kontrol edildi. Denetimlerde, fabrika satışı olan ve direk satımı gerçekleştirilen ürünlerin raf ömrünün uygunluğu, gıda yönetmeliği kapsamında fermente işlem görüp görmediği bilgisinin yazılı olup olmadığı bilgisi alındı. Denetimler kapsamında ayrıca fiyat tarifelerinin olup olmadığı, et kesim raporu, açıkta tavuk etinin satışının olup olmadığı, iş yeri gerekli tesisatının olup olmadığı, çalışanların hijyen belgesinin olup olmadığı, iş yerinin genel temizliği, kullanılan malzeme ve ekipmanlarının temizliği ve yeterliliği gibi başlıklarda kontroller yapıldı.


Öte yandan yetkililer, vatandaşların sağlıklı ve güven içerisinde ürünleri temin etmeleri amacıyla gerçekleştirilen denetimlerin belirli aralıklarda gerçekleştirileceği ve herhangi bir konuda oluşabilecek olumsuz durumlara karşı 153 Alo Zabıta ve 174 Alo Gıda hatlarının aranması gerektiğini belirtti.

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