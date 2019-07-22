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Kavun satıcıların yüzünü güldürüyor

Yaz aylarının en sevilen meyvelerinden kavun, satışların iyi olması nedeniyle üreticilerin yüzünü güldürdü.


Yaz aylarında vatandaşların sofralarından eksik etmediği kavun tezgahlarda yerini aldı. İlk çıktığında kilosu 3 TL olan kavunun gün geçtikçe fiyatı düşerken, hem vatandaşın hem de satıcının yüzü gülüyor. Bilecik'te Hürriyet Mahallesi'nde kurulan Kapalı Pazar'daki kavun satıcısı Kadir Demirbaş kavunun şu anda vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördüğünü belirtti. Demirbaş, "Bizim sattığımız kavunlar Osmaneli Medetli tarafından geliyor. Kilosunu 2 TL'den satıyoruz. Gayet güzel ve tatlı aroması çok harika. Alıcı da çok memnun satıcı da çok memnun. Fiyatlarımız her hafta düşüyor. Geçen hafta 3.5 liradan satılırken, bu hafta 2 lira. Önümüzdeki hafta içerisinde rayına oturur” dedi.

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