Kayı Anıtı'nda tahrip edilen yerler onarıldı

Bilecik'te kimliği belirsiz kişiler tarafından tahrip edilen Kayı Anıtı'nın belli yerleri belediye ekiplerince tamiri yapıldı.

İstanbul-Eskişehir çevre yolunda bulunan Kayı Anıtı'na, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından saldırı yapılarak, tahrip edilmişti. O tahrip sonrası Bilecik Belediyene bağlı ekipler kimliği belirsiz kişiler hasar verilen bölgelerin tamiri gerçekleştirildi.