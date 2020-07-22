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Kayı Anıtı'nda tahrip edilen yerler onarıldı

Bilecik’te kimliği belirsiz kişiler tarafından tahrip edilen Kayı Anıtı’nın belli yerleri belediye ekiplerince tamiri yapıldı.

Bilecik'te kimliği belirsiz kişiler tarafından tahrip edilen Kayı Anıtı'nın belli yerleri belediye ekiplerince tamiri yapıldı.


İstanbul-Eskişehir çevre yolunda bulunan Kayı Anıtı'na, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından saldırı yapılarak, tahrip edilmişti. O tahrip sonrası Bilecik Belediyene bağlı ekipler kimliği belirsiz kişiler hasar verilen bölgelerin tamiri gerçekleştirildi.

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