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Kayı Boyu Anıtına çirkin saldırı

Bilecik Belediyesi tarafından vatandaşlar ve kamuoyunun bilgilenmesi amacıyla Kayı Boyu Anıtına yönelik saldırı hakkında açıklama yapıldı.


Belediye Başkanlığından yapılan açıklamada, ‘'İstanbul-Eskişehir çevre yolunda bulunan Kayı Anıtı'na, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından saldırı yapılmıştır. Bilecik Belediyesi olarak bu saldırıyı kınıyoruz. İlimizdeki bazı anıt ve görsellere yönelik yapılan bu tür çirkin saldırılar, ne yazık ki ilk değil. Saldırıların benzerleri ay yıldız ışıklandırmasına, Şeyh Edebali yolundaki aydınlatma armatürlerine karşı da birçok kez gerçekleştirilmiştir. Belediye Başkanlığı olarak bugüne dek yasal takibe başvurmadık. Ancak bugünden itibaren bu tür provokasyonların takipçisi olacağımızı, gerekli iş ve işlemlerde bulunacağımızı duyuruyoruz. Anıtta meydana gelen hasarın her zaman olduğu Belediye Başkanlığımız tarafından en kısa sürede giderileceğini vatandaşlarımızın bilgisine sunuyoruz" denildi.



Anında müdahale ile gerekli bakım ve onarım yapıldı


Belediye Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada ayrıca belediye ilgili birimleri tarafından anıt çevresindeki incelemeler yapılarak, gerekli bakım ve onarım çalışmalarının yapıldığı bilgisi verildi.

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