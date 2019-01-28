Türkiye Boks Federasyonu tarafından Bilecik'te gerçekleştirilen Kayı Boyu Boks Turnuvası sona erdi.

Bilecik Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 11 ilden katılan 200 sporcunun katıldığı turnuva sona ererken, Bilecikli sporcular 5 birincilik bir ikincilik elde etti. Düzenlenen turnuvaya katılan Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, turnuva sonunda sporcularla bir araya gelerek, sevinç ve heyecanlarını paylaştı. Derece alan sporcuları tebrik ederek madalyalarını takdim eden Can, "İlimiz ev sahipliğinde Türkiye Boks Federasyonu işbirliğinde gerçekleştirilen Kayı Boyu Boks Turnuvasında sporcu kardeşlerimizle bir araya geldik. Sporcu kardeşlerimizi Bilecik'imizde ağırlamaktan büyük mutluluk ve onur duyduk. Müsabakalarda ter döken tüm sporcularımıza, antrenörlerimize başarılar diliyorum” dedi.

"Bilecikli boksörler 5 birincilik 1 ikincilik elde etti"

Türkiye Boks Federasyonu Bilecik İl Temsilcisi ve Boks Antrenörü Serkan Mayda, turnuva sonunda yaptığı açıklamada, " Türkiye Boks Federasyonu tarafından Bilecik'te gerçekleştirilen Kayı Boyu Boks Turnuvasında tamamladık. Toplamda 200 sporcu, antrenör ve hakemin katılım sağladığı turnuvamızda boksörlerimiz 5 birincilik 1 ikincilik elde ettiler. Bu turnuvada bizleri desteklerini esirgemeyen Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Sayın Eyüp Gözgeç beye başta olmak üzere herkese teşekkür ederim" dedi.