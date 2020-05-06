Bilecik'in en büyük camisi olan Kayı Boyu Camii mahyasına "Evde Kal Bilecik" yazıldı.

Bilecik merkez Hürriyet Mahallesinde hizmet veren 2 bin 500 kişilik 4 minareli Kayıboyu Camii'nin minareleri arasındaki mahyasına bu yıl Korna virüs (Covit-19) salgını nedeniyle "Evde Kal Bilecik" yazıldı. Ramazan ayında çeşitli sözlerin yazıldığı mahyaya bu yıl Korona virüs (Covit-19) salgını nedeniyle böyle bir uygulamaya gidildiği öğrenilirken, Ramazan ayı boyunca bu yazının kalacağı bildirildi.