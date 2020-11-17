Kayınpederini öldüren damat; "Çok pişmanım keşke yaşanmasaydı”

Bilecik'te boşanma aşamasında olduğu eşi ile kayınpederini mahkeme çıkışı vuran ve kayınpederinin ölümüne neden olan katıl zanlısı Onur Acar, ifadesinde, "Çok pişmanım keşke yaşanmasaydı” dedi.

2019 yılında Onur Acar ile dünya evine giren Cemile Acar, yüksek geçimsizlikten dolayı eşine boşanma davası açtı. Dün Bilecik Adliye Sarayın'dan görülen dava sonrası Onur Acar, Bilecik Adliye Sarayı yanındaki Cumhuriyet Meydanında eşi Cemile ve kayınpederi Abdullah Duman'a pompalı tüfek ile kurşun yağdırdı. Kayınpederinin ölümüne, eşinin de ağır yaralanmasına neden olan Onur Acar, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak Bilecik M Tipi Ceza evine gönderildi.

Eşini ağır yaralayıp, kayınpederini öldüren zanlının ifadesine ulaşıldı

Cezaevinden 5 gün önce denetimlik serbestlikten çıktığı ortaya çıkan ve yaşananları soğukkanlılıkla anlatan katil zanlısı Acar, ifadesinde, “Bunlar beni insanlara karşı çok küçük düşürdüler, arkamdan konuştular, aşağıladılar. Annem, babam olmadığı için bana sahip çıkmadılar, hepsi birikince en son bu olay yaşandı, çok pişmanım keşke yaşanmasıydı” dedi.

Cezaevinden 5 gün önce tahliye olmuş

Katil zanlısı Onur Acar, emniyette verdiği ifadesinde eşi Cemile Nur ile kavga ettiklerinde şikayet üzerine evinde yapılan aramada ele geçirilen 2 ruhsatsız tüfek nedeniyle tutuklandığını ve 5 gün önce tahliye olduğunu söyleyerek, "Ben eşim Cemile ile 1,5 yıl önce kaçarak evlendim. İlk başta ailesiyle aramız bozuktu, ama daha sonra aile büyükleri araya girerek bizi barıştırdı. Bir gün Cemile'nin babasıyla cep telefonundan yazıştığını ve babasının ‘kızım niye hala duruyorsun gel buraya' yazdığını gördüm. Elinden telefonu alıp sinirle duvara vurdum. Aynı gün jandarmadan aradılar ‘mala zarar verme' suçundan ifade verdim. Yine normal yaşantımıza Cemile ile devam ettik. Hatta Cemile'ye bir terzi dükkanı açtım, yeni telefon aldım. Bir süre sonra yine telefonda biriyle yazışırken gördüm. Ben de sinirle telefonu Cemile'nin kafasına fırlattım. Sinirle Cemile'nin boğazından tutarak kafasını duvara vurdum, evden kovdum. O gece jandarma şikayet üzerine eve gelip arama yaptı. Evde aramada 1 tüfek ve ruhsatsız 8+1 Karadeniz yapımı silah buldu. Evimde internet sitesinden aldığım 3'ncü tüfek vardı, onu bulamadılar. Evimde bulunan silahlar nedeniyle tutuklandım. Yaklaşık 4 yıl 2 ay ceza aldım ve 5 gün önce Cezaevi'nden tahliye oldum” dedi.

Tüfeği kayınpederi kendisi vermiş

Onur Acar, ifadesinin devamında, cezaevinde olduğu sırada eşine açtığı dükkanın kapatıldığını öğrendiği anlatarak, sözlerine şöyle devam etti;

"Olay günü eşimle aramızdaki darp olayından kaynaklı duruşmamız vardı. Adliyede kayınpederim evde jandarmanın bulamadığı tüfeğin aracında olduğunu söyledi ve otoparkta bana verdi. Kontrol ettiğimde çalışmıyordu, av bayiine giderek sorunu giderdim. Tüfeği de bir işyerine emanet olarak bıraktım. Kayınpederim adliye koridorunda bana ‘Sen adam olsaydın kızıma bakardın, bir de çıkmışsın karşıma erkek gibi konuşuyorsun' dedi. Ben de Cemile ile barışmamızın yolu yok mu diye sordum? O da bana ‘yok' dedi."

"Kayınpederim ve eşim Cemile'ye yaklaşarak 7 veya 8 el ateş ettim. Fişek kalmayınca tüfeği üzerlerine attım"

Onur Acar, ifadesinin devamında, "Adliyeden çıktım, duruşmadan önce kayınpederimin bana verdiği tüfeği aldım. Cemile ve kayınpederim adliyeden çıkıp Cumhuriyet Meydanı'na indiler, yanlarına gidip konuşmak istedim. Yüz yüze geldiğimizde ‘bir şey söyleyemeyecek misin baba? dedim. Bana ‘tüfeğini de aldın git' dedi. Ben de bir sinir haliyle 6-7 metreden önce yere doğru ateş ettim. Hala kayınpederim bana küfür etmeye devam ettiği için onlara doğru yürüyerek ben de hedef gözetmeden üzerlerine doğru ateş etmeye başladım. Kayınpederim ve eşim Cemile'ye yaklaşarak 7 veya 8 el ateş ettim. Fişek kalmayınca tüfeği üzerlerine attım. Kaçmak isterken arkamdan birisi havaya 2 el ateş etti ‘dur' diye bağırdı. Ben de durdum ve yüz üstü yere yatarak teslim oldum. Amacım kimseyi öldürmek değildi. Sadece yaralamak amacı ile sıktım. Bunlar beni insanlara karşı çok küçük düşürdüler, arkamdan konuştular, aşağıladılar. Annem, babam olmadığı için bana sahip çıkmadılar. Hepsi birikince en son bugünkü olay yaşandı. Çok pişmanım keşke yaşanmasıydı" dedi.