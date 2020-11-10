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Kaymakam Açıkgöz uyardı "Vaka sayısında artış yaşanıyor"

İnhisar Kaymakamı Ali Açıkgöz, ilçede denetimler çok sıkı şekilde uygulanmasına rağmen vaka sayısında artış yaşandığını söyledi.


Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde meyve bahçelerinde çalışanların sayısının fazlalığı, vaka sayısının son bir haftada yükselmesine sebep oldu. Yaklaşık bir aydır hiçbir vaka yokken, son bir haftada vaka ve temaslı sayısında artış yaşandığını ifade eden İnhisar Kaymakamı Ali Açıkgöz, "Özellikle son bir haftada vaka sayısında, Türkiye genelindeki artış maalesef ilçemize de yansımış vaziyette. Vaka ve vaka temaslarının tamamının Eskişehir'e sık ziyaret eden kişiler arasından çıktığını görüyoruz. Tüm vatandaşlarımızdan ricamız, bizim denetimlerimizden ziyade kendilerini korumak için çok dikkatli davranmalarıdır" dedi.

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