İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaymakam Açıkgöz ve Başkan Kepez'den Rektör Beydemir'e ziyaret

İnhisar İlçe Kaymakamı Ali Açıkgöz ile İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Şükrü Beydemir’i ziyaret etti.

İnhisar İlçe Kaymakamı Ali Açıkgöz ile İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Şükrü Beydemir'i ziyaret etti.


Ziyaret sonrası bir değerlendirme yapan Kaymakam Açıkgöz, dünyadaki en etkili bilim insanları listesine giren Edebali Üniversitesi Rektörü Şükrü Beydemir'i tebrik ettiklerini belirtti. Açıkgöz, “Sayın rektörümüz, Stanford Üniversitesi koordinasyonunda yaklaşık 7 milyon araştırmacı üzerinde yürütülen araştırma sonucunda 'Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları' listesinde yer aldı. Hem ülkemiz hem Bilecik adına çok büyük mutluluk duyduk" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.