Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde açılışı gerçekleştirilen Yaz Spor Okulları'nda konuşan Kaymakam Ferhat Altay, 7'den 70'e bütün vatandaşları spor yapmaya davet etti.

Bilecik'te okulların tatile girmesiyle birlikte çocukların ve gençlerin sporla vakit geçirmeleri amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde, Pazaryeri Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde yaz spor okulları açıldı. Açılışa Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay'ın aynı sıra kurum müdürleri ve spora ilgilenen çocuklar katıldı. Voleybol, futbol, basketbol, atletizm, tekvando, kick boks ve yüzme olmak üzere 7 farklı spor dalında faaliyet gösterecek olan Yaz Spor Okulu'nun sporseverlere hayırlı olmasını dileyen Kaymakam Altay, 7'den 70'e bütün vatandaşları spor yapmaya davet etti.