İhlas Haber Ajansı

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Kaymakam Altay'dan Köy Yaşam Merkezi projesine destek

Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, eğitim alanına kazandırılmak üzere yapılan çalışmaları yerinde inceledi.


Milli Eğitim Bakanlığı'nın "Köy Yaşam Merkezi" projesi çerçevesinde, Küçükelmalı kamp alanını çocuklar için daha güzel ve daha etkili hale getirebilmek amacıyla, Pazaryeri Kaymakamlığı tarafından yapılacak olan futbol, voleybol ve basketbol sahalarının duvarla çevrilip eğitim alanına kazandırılacak. Kaymakam Altay, yapılan bu projenin yeni eğitim öğretim yılında kullanılabilmesi için gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceledi.


Kaymakam Altay, bu projenin Küçükelmalı kamp alanını çocuklar için daha iyi ve verimli hale getirilmesi amaçlandığını vurgulayarak tüm destekleri sağladığını belirtti.

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