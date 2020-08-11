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Kaymakam iş yerlerini denetledi

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ilçe kaymakamı ve belediye başkanı iş yerlerini denetledi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ilçe kaymakamı ve belediye başkanı iş yerlerini denetledi.


Pazaryeri Kaymakamı Berker Çırak, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İlçe Emniyet Müdürü İnan Kılıçoğlu ve İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçede denetleme yaparak, maske, sosyal mesafe ve temizlik konularında gerekli önlemleri almaları istediler.


Yapılan denetimlerde iş yerleri çalışanları ve vatandaşlara maske, sosyal mesafe ve temizlik konularında gerekli uyarılarda bulundular.

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