Kaymakam Öztürk öğrencilerle bir araya geldi

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Bozüyük Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir ile birlikte 2022-2023 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte Güzel Sanatlar Lisesi, Atatürk İlkokulu ve TOKİ İlkokulu'nu ziyaret ederek incelemelerde bulundular. Kaymakam Öztürk ve Müdür Demir, okullarda öğretmenler ve öğrenciler ile bir araya gelerek sohbet ettiler. Ziyaret esnasında okul idarecilerinden okulların durumu hakkında bilgi aldılar. Sorunsuz olarak eğitim öğretime başladıklarını ifade eden Kaymakam Öztürk, her zaman eğitime desteğinin süreceğini ve geleceğin teminatı öğrencilerin iyi bir eğitim almaları gerektiğini, bunun içinde canla başla çalışacaklarını söyledi.

Kaymakam Öztürk ve Müdür Demir, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulunarak tüm eğitim camiasına başarılar diledi.