Kaymakam Öztürk, öğretmenler ve öğrenciler ile bir arada

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, okul ziyaretleri çerçevesinde Zehra Ulusay Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ve Mustafa Şeker Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

Öğrenciler ile bir araya gelen Kaymakam Öztürk bir süre sohbet ederek derslerinde başarılar diledi. Okulların durumu hakkında okul müdürleri ve öğretmenlerden bilgi alan Kaymakam Öztürk, çocukların güzel bir geleceğe sahip olması için yol göstericilerinin öğretmenlerin olduğunu vurguladı. Mustafa Şeker Anadolu Lisesi 12'inci sınıf öğrencileri ile kariyer günlerinde bir araya gelen Kaymakam Öztürk, öğrencilerle başarılı olma ve meslek seçimi gibi konularda söyleşi gerçekleştirdi. Ziyaretlerde Kaymakam Öztürk'e İlçe Milli Eğitim Müdürü Vekili Şinasi Kaplan ve Şube Müdürü Faruk Kılıçer eşlik etti.