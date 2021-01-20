Kaymakam Tuncer okul denetimlerinde bulundu

Bilecik'in Söğüt İlçe Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, Ertuğrul Gazi Ortaokulu'nun inşaat çalışmaları hakkında firma yetkililerinden bilgi alarak inceleme ve denetimde bulundu.

Kaymakam Tuncer, Söğüt İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yıldırım'la birlikte 2020'nin Ağustos ayında güçlendirme programına alınan, Ertuğrul Gazi Ortaokulu'nun inşaatını ziyaret etti. Tuncer, çalışmaları hakkında firma yetkililerinden bilgi alarak inceleme ve denetimde bulundu. İmam Hatip Ortaokulu'nda hayırsever vatandaşlar tarafından yaptırılan konferans salonu, Z kütüphane ve kodlama sınıfları ile diğer birimlerde incelemede bulunan Tuncer, okulun fiziki imkânlarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek okul yöneticilerine teşekkür etti.