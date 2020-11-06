Kaymakam Ünal, İzmir'de yaşanan deprem felaketi sonrası vatandaşlardan gelen desteğe teşekkür etti

Osmaneli Kaymakam Yüksel Ünal, İzmir'de yaşanan depremden sonra başlatılan yardım kampanyasına büyük ilgi gösteren vatandaşlara teşekkür etti.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde başlatılan yardım kampanyasına ilçe halkının gösterdiği ilgiden dolayı Kaymakam Yüksel Ünal teşekkür etti. AFAD Başkanlığı'nın Bilecik Valiliği ile birlikte yürüttüğü yardım kampanyası kapsamında Osmaneli Kaymakamlığı depremzedelere gönderilmek üzere yardımsever vatandaşlar tarafından bağışlanan battaniye ve gıda kolileri, sosyal yardımlaşma vakfı tarafından hazırlanarak Bilecik Valiliğine gönderildi. Bilecik Valiliğinde tüm ilçelerden gelen yardımlar toplanarak İzmir'deki depremzedelere gönderilmek üzere teslim edildi.

Yürütülen yardım çalışmaları hakkında bilgi alan Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, ilçedeki yardım kampanyasının Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile gerçekleştirildiğini belirtti. Osmaneli halkının ve ilçede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının da kampanyaya çok büyük ilgi gösterdiğini vurgulayan Kaymakam Ünal, "104 gıda kolisi 145 battaniye ile nakdi yardım yapmıştır. Vatandaşlarımıza bu yapmış oldukları yardımlar için ve duyarlı davranışlardan dolayı teşekkür ediyorum. İzmir'de yaşanan deprem felaketindeki acıları paylaşmak adına Osmaneli halkı olarak yardım eli uzatıyoruz. Acılarını yok edemeyiz ama onlara moral ve destek olabiliriz. Osmaneli halkı olaya çok duyarlı davrandı. Kısa bir süre içinde malzeme topladık. İnşallah İzmirli kardeşlerimize yolladığımız zaman da faydalanmış olurlar. Yapılan bu yardımları en kısa sürede toplayıp, Yardım toplama merkezi olan Bilecik Valiliğine gönderdik. Özellikle Osmaneli halkının bu anlamda gösterdiği duyarlılığa ve hassasiyete teşekkür ediyorum. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için baş sağlığı, yaralı ve hala hastane de tedavi gören vatandaşlarımıza da geçmiş olsun diyerek, tekrar İzmir'e geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum Allah tekrarını yaşatmasın" dedi.