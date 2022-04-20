Kaymakam Ünal, jandarma personeli ile iftarda bir araya geldi

Bilecik'in Osmaneli İlçe Kaymakamı Yüksel Ünal, İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan jandarma personeli ile iftar yaptı.

İlçe Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen iftar yemeğine; Kaymakam Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin, Cumhuriyet Savcısı Caner Özler, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Öcal Ersoy ve jandarma personeli katıldı. Yemeğin ardından jandarma personeli ile sohbet eden Kaymakam Ünal, huzur ve asayişi sağlamak adına 24 saat görev yapan jandarma personeline teşekkür ederek, “Kutsal bir görevi kahramanca ve fedakarca yerine getiriyorsunuz. Böyle kutsal bir vazifeyi icra eden siz askerlerimizle iftar açmak ayrı bir huzur verdi. Allah ekmeğimize suyumuza göz dikenlere fırsat vermesin. Ailelerinizle beraber daha nice Ramazanlara kavuşmayı temenni ediyor yaklaşmakta olan Ramazan Bayramı'nızı şimdiden kutluyorum” dedi.