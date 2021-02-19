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Kaymakam Ünal köylerdeki hizmet ve sorunları yerinde görüyor

Bilecik’in Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal Köyleri ziyaret etmeye devam ediyor.

Bilecik'in Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal Köyleri ziyaret etmeye devam ediyor.


Hafta içerisinde köy ziyaretlerini gerçekleştiren Kaymakam Ünal, Çiftlik Köyü ve Düzmeşe Köylerini ziyaret etti. Kaymakam Ünal ziyaretlerde köylere yapılan ve yapılacak olan yatırımları yerinde inceliyor. Ayrıca gittiği köylerde muhtarlar ve vatandaşlarla sohbetler ederek, sorunları dinliyor. Kaymakam Ünal'ın köy ziyaretleri, vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılanıyor.


Kaymakam Ünal, ziyaretler sonrası yaptığı açıklamada ise "Kaymakamlık olarak köylerde muhtarlarımızın ve vatandaşlarımızın çeşitli sorunlarını ve köylerimizde yapılacak çalışmalarla ilgili olarak köy ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. Bu sayede vatandaşlarımızın istek ve taleplerini yerinde görerek değerlendirme imkânımız oluyor" ifadelerine yer verdi.

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