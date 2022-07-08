Kaymakam Ünal, personel ile bayramlaştı

Bilecik'in Osmaneli ilçesi Kaymakamı Yüksel Ünal, Kurban Bayramı öncesi son mesai gününde kamu personeli, muhtarlar ve siyasi parti başkanları ile bayramlaştı.

Kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirilen bayramlaşma öncesi kısa bir konuşma yapan Kaymakam Yüksel Ünal, "Hepinize hayırlı bayramlar diliyorum. Bu manevi ve müstesna günleri, dargınlık ve kırgınlıklarımızı bir kenara bırakarak, sevgi dostluk ve kardeşlik duygularımızı en yoğun şekilde güçlendirerek, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek için fırsata çevirmeliyiz. Milletimizi manevi iklimiyle saran Kurban Bayramı'nda her birimize düşen en anlamlı vazife; başta büyüklerimiz olmak üzere yakınlarımıza, kimsesizlere, yetimlere ve ihtiyaç sahiplerine maddi ve manevi desteklerimizi esirgemeyerek gönüllerini almaktır" dedi.

Kurban kesen vatandaşların sağlık ve hijyen şartlarına uygun olan yerlerde kurbanlarını kesmelerini, sonrasındaki atıkları başkalarını rahatsız etmeyecek ve çevreyi kirletmeyecek şekilde ortadan kaldırmalarını isteyen Kaymakam Ünal , “Vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı huzur ve güven içerisinde geçirmelerini sağlamak amacıyla başta Emniyet ve Jandarmamız olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından gerekli önlemler alınmıştır. Seyahate çıkacak vatandaşlarımızdan trafikte azami derecede dikkatli olmalarını ve trafik kurallarına riayet etmelerini özellikle rica ediyorum. Bu vesileyle, kurbanlarınızın kabul olması duasıyla bütün halkımızın mübarek Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum" diye konuştu.