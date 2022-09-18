Kaymakam Ünal ve Başkan Şahin öğrencilerin heyecanına ortak oldu

Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, beraberinde Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ve ilçe protokolü ile birlikte Hisarcık Beşevler köyünde İlköğretim Haftası kutlama programına katıldı. Beşevler köyü ilkokulu bahçesinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Hisarcık Beşevler İlkokulu Müdür Yardımcısı Ezgi Özgül'ün günün anlam ve önemini belirten konuşması, öğrenciler tarafından şiirlerin okunması ve 4'üncü sınıf öğrencilerinin 1'inci sınıf öğrencilerine “hoş geldin” çiçeğini vermeleri ile devam etti. Program sonunda öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Ünal, emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür ederek, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza, gençlerimize ve onları emanet ettiğimiz öğretmenlerimize 2022-2023 eğitim öğretim yılında başarılar diliyorum” dedi.