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Kaymakam Ünal'dan muhtarlara ziyaret

Bilecik’in Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, ilçedeki mahalle muhtarlarını ziyaret etti.

Bilecik'in Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, ilçedeki mahalle muhtarlarını ziyaret etti.


Kaymakam Ünal, Ormaneli merkez İnönü Mahalle Muhtarı İbrahim Elması, Haceloğlu Mahalle Muhtarı Muhsin Avcı, Camikebir Mahalle Muhtarı Saliha Özet ve Camicedit Mahalle Muhtarı Nejtet Sivri'yi ziyaret etti. Mahalle muhtarları ve vatandaşlar tarafından karşılanan Kaymakam Ünal, mahallelerin durumu hakkında muhtarlardan bilgi aldı. Vatandaşlarla da sohbet eden Kaymakam Ünal, mahallelerde yaşanan sorunları dinledi.


Yapılan ziyaret hakkında bilgi veren Kaymakam Ünal, "Öncelikle misafirperverliğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Vakit buldukça köy ve mahalle muhtarlıklarımızı ziyaret ederek vatandaşlarımızın taleplerini ilk ağızdan dinleyerek çözüme ulaşması elimizden gelen ne varsa yapmaya çalışıyoruz. Muhtarlarımızdan ve vatandaşlarımızdan yaşadıkları köy ve mahalle hakkında taleplerini dile getirmelerini istiyorum. Dile getirilen talepleriniz not alınıp gerekli kurumlarla yazışma yapılarak çözüme ulaşması için çalışma yapılacaktır. Fakat belirtilen taleplerin bazılarının kısa zamanda bazılarının ise zaman alarak çözüme ulaşacaktır "dedi.


Mahalle muhtarları ise, ziyaretinden dolayı Kaymakam Yüksel Ünal'a teşekkür ettiler.

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