Kaymakam Ünal'ın 10 Kasım mesajı

Bilecik'in Osmaneli İlçe Kaymakamı Yüksel Ünal, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısı ile bir mesaj yayımladı.

Kaymakam Ünal, yayımladığı mesajda, Cumhuriyetin ve modern Türkiye'nin kurucusu büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82'inci yıl dönümünde sonsuz bir minnet, saygı ve rahmetle yad ettiğini ifade etti. Ünal mesajında, "Büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, büyük Türk milletinden aldığı güçle, emperyalist güçlerin hücum ettiği, işgal ettiği vatan topraklarını ve tarihten silinmek istenen milletimizi tekrar bir araya getirerek, bir imparatorluğun küllerinden yeni bir devlet kurmuştur. 1919-1923 yılları arasında yürütülen istiklal mücadelesi ve emperyalizme karşı kazanılan zaferler sonrası modern Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşu tüm dünyadaki mazlum milletlere bir umut ışığı olmuş ve mücadele azmi vermiştir. Cumhuriyetin ilanından sonra büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yapmış olduğu reformlar bugünde yolumuzu aydınlatmaya devam etmektedir. Bugün bizlere düşen görev milli istiklal mücadelesi ruhu ile Türkiye Cumhuriyetini ve kazanımlarını her daim korumak, cumhuriyetimizi yükseltmektir. Bu düşüncelerle ebediyete intikalinin 82'inci yıldönümünde cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, milli mücadele şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha büyük bir saygı, minnet ve rahmetle yad ediyorum" ifadelerine yer verdi.