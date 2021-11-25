Kaymakam ve belediye başkanı camları boyadı

Bilecik'in İnhisar ilçesinde bir proje kapsamında kaymakam ve belediye başkanı fırçayı eline alarak, camları boyadı

İnhisar Kaymakamlığı tarafından ilçeye bağlı Koyunköy'de "Sokak Sağlamlaştırma" projesi kapsamında sokak ve caddelerde kapı ile pencereler rengarenk boyandı. Bu anlamda İnhisar Kaymakamı Elifnur Saçal ve İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez fırçayı eline alarak, camları boyadı. Yapılan çalışma hakkında bilgi veren Başkan Kepez, "İnhisar'ın kısa sürede doğasıyla, kültürel yapısı ve kent dokusuyla Bilecik'in en gözde ilçelerinden birisi olacağına inanıyorum. Proje de emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.