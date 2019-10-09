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Kaymakam Yavuz sanayi esnafını ziyaret etti

Bilecik’in Osmaneli İlçe Kaymakamı Naif Yavuz, esnaf ziyaretlerini sürdürmeye devam ediyor.

Bilecik'in Osmaneli İlçe Kaymakamı Naif Yavuz, esnaf ziyaretlerini sürdürmeye devam ediyor.


Kaymakam Yavuz, Osmaneli Küçük Sanayi Sitesi Esnaflarını ziyaret ederek esnafların talep ve sıkıntılarını dinledi. Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Kaymakam Yavuz, ilçenin gelişmesinde ve orta ölçekli ekonomiye katkısında zanaatkârların çok önemli rol oynadığını belirterek küçük yerlerde esnaflık yapmanın zor olduğunu ve buna rağmen büyük beceri isteyen zanaatların devam ettirilmesinin önemli olduğuna dikkat çekti. Esnafların her zaman yanında olduğunu dile getiren Yavuz, esnaflara çalışmalarında başarılar dilemesinin ardından küçük sanayi sitesinden ayrıldı.


Kaymakam Yavuz'un bu ziyaretlerinden dolayı sanayi esnafları da memnuniyetlerini belirterek teşekkür ettiler.

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