İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaymakam Yavuz'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

Bilecik’in Osmaneli İlçe Kaymakamı Naif Yavuz 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bilecik'in Osmaneli İlçe Kaymakamı Naif Yavuz 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Kaymakam Yavuz, mesajında, “19 Mayıs 1919'da İtilaf Devletleri'nin işgaline karşı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'dan başlattığı özgürlük hareketi, tüm yurda yayılmış, milletimizin azim ve kararlılıkla birleşerek giriştiği bu milli hareket zaferle sonuçlanmıştır. Ulusumuzun Atatürk'ün önderliğinde başlattığı var olma mücadelesinin başlangıcı olan bu anlamlı gün, Atatürk tarafından gençliğe armağan edilmiştir. Atatürk'ün Türk Gençliğine armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.