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Kaymakam Yavuz'dan Ramazan Bayramı mesajı

Bilecik’in Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bilecik'in Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.


Kaymakam Yavuz, kutlama mesajında “Bayramlar, birlik ve beraberlik duygularımızın, en üst seviyede yaşandığı, sevgi, dostluk, kardeşlik ve manevi duyguların en üst seviyede hissedildiği müstesna günlerdir. Bu bayram, tüm dünyada ve ülkemizde de etkili olan covid19 pandemisi nedeniyle, zor şartlardan geçiyoruz. Bu zorlu süreçte devletimizin kararlı mücadelesi ve milletimizin alınan tedbirlere uyumu sayesinde, sağlıklı ve daha güzel günlere ulaşacağımıza olan inancım tamdır. Ancak buna rağmen bayramın neşesini, huzurunu ve mutluluğunu hanelerimizden eksik etmeyelim. Bu vesileyle başta ülkemiz için canını feda etmiş şehitlerimizin ailelerinin, aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı en içten duygularımla kutlar, sağlıklı ve huzurlu nice bayramlar dilerim." ifadesini kullandı.

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