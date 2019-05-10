Kaymakam Yavuz'dan ziraat odasına ziyaret

Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz, Ziraat Odası Başkanı Orhan Uğur'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Kaymakam Naif Yavuz, Ziraat Odası Başkanı Orhan Uğur'a ve yönetim kurulu üyelerine çalışmalarında başarılar diledi. Ziyarette konuşan Kaymakam Yavuz, "Osmanelimiz aynı zamanda bir tarım kenti, yoğun bir şekilde ziraat yapılıyor. Bu bakımdan ilçemizde tarım ve çiftçilerimiz adına sorumluluk sahibiyiz. Tarım konusunda atılacak adımlarda ilçemizin ziraat odası ile istişare halinde olmaya devam edeceğiz" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ziraat Odası Başkanı Orhan Uğur, Kaymakam Yavuz'a teşekkür etti.