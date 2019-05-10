İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaymakam Yavuz'dan ziraat odasına ziyaret

Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz, Ziraat Odası Başkanı Orhan Uğur’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz, Ziraat Odası Başkanı Orhan Uğur'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Ziyarette Kaymakam Naif Yavuz, Ziraat Odası Başkanı Orhan Uğur'a ve yönetim kurulu üyelerine çalışmalarında başarılar diledi. Ziyarette konuşan Kaymakam Yavuz, "Osmanelimiz aynı zamanda bir tarım kenti, yoğun bir şekilde ziraat yapılıyor. Bu bakımdan ilçemizde tarım ve çiftçilerimiz adına sorumluluk sahibiyiz. Tarım konusunda atılacak adımlarda ilçemizin ziraat odası ile istişare halinde olmaya devam edeceğiz" dedi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ziraat Odası Başkanı Orhan Uğur, Kaymakam Yavuz'a teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.