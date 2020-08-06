Kaymakamı Efecan Şahin görevine başladı

Bilecik'in Gölpazarı İlçe Kaymakamlığına atanan Efecan Şahin göreve başladı.

İçişleri Bakanlığı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesiyle Giresun'un Çamoluk İlçe Kaymakamı görevindeyken, Gölpazarı İlçe Kaymakamlığına atanan Efecan Şahin, göreve başladı. 1988 yılında Ankara Altındağ ilçesinde doğan Şahin, 2011 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 21 Haziran 2013 tarihinde Zonguldak Valiliği Kaymakam adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine başlayana Efecan Şahin, sırasıyla Zonguldak Valiliğinde staj, Eskişehir'in Seyitgazi ve Han ilçeleri ile il merkezinde mülkiye müfettişi refakatinde teftiş stajı, Ankara'nın Polatlı ilçesinde kaymakam refikliği stajı Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kaymakam refikliği stajı, İçişleri Bakanlığı Eğitim Daire Başkanlığında İngilizce dil eğitimi, Birleşik Krallık Portsmouth Üniversitesinde kamu yönetimi alanında yüksek lisans eğitimi, Çorum'un İskilip ilçesinde kaymakam vekilliği stajını ve İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığında kaymakamlık kursunu alarak, kurs sonu sınavını başarıyla tamamlamıştır. 2 Ocak 2017-12 Eylül 2018 tarihleri arasında Bolu'nun Mudurnu İlçe Kaymakamlığı görevinde bulunan Efecan Şahin, bu görevde iken Ahmet Yesevi Üniversitesi Yönetim ve Organizasyon alanında Yüksek Lisans Eğitimini tamamlamıştır.

Son olarak Giresun'un Çamoluk İlçe Kaymakamı görevindeyken Gölpazarı İlçe Kaymakamlığına atanan Efecan Şahin, iyi derecede İngilizce bilirken, evli ve 2 çocuk babasıdır.