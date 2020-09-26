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Kaymakamlardan Rektör Beydemir'e ziyaret

Bilecik’in Pazaryeri ve Gölpazarı ilçe kaymakamları Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof.

Bilecik'in Pazaryeri ve Gölpazarı ilçe kaymakamları Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir'i ziyaret etti.


Pazaryeri Kaymakamı Berker Çırak ve Gölpazarı Kaymakamı Efecan Şahin, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir'i makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Beydemir, "Bugün güzel iki ilçemizin kaymakamları ziyaretimize geldi. Kendilerine bu nazik davranışlarından dolayı teşekkür ederim" dedi.

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