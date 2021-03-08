İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaymakamlıklarda tatbikat yapıldı

Bilecik’in 7 ilçe kaymakamlıklarında "Türkiye Afet Eğitim Yılı’’ kapsamında tatbikatlar yapıldı.

Bilecik'in 7 ilçe kaymakamlıklarında "Türkiye Afet Eğitim Yılı'' kapsamında tatbikatlar yapıldı.


2021 yılı "Türkiye Afet Eğitim Yılı'' olarak ilan edilerek Türkiye genelinde "Afet Eğitim Seferberliği'' başlatıldı. Bu kapsamda, Bilecik'te 7 ilçe kaymakamlık personeline uzaktan video konferans şeklinde eğitim verildi. Teorik eğitimin ardından, "Deprem ve Yangın Tahliye Tatbikatı" ve "Yangın Söndürme Tatbikatları" verildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.