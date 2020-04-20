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Kaza yapan traktördeki baba ve oğlu yaralandı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında baba ve oğlu yaralandı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında baba ve oğlu yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Osmaneli'nin Oğulpaşa köyünde Kaldırımaltı mevkiinde bulunan tarlasından evine dönen baba İsmail Temel'in kullandığı 16 KZ 571 plakalı traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada, sürücü İsmail ile oğlu Ersin Temel yaralandı. Kaza sonrası olay yerine 112 Acil Servis ekibi ve Osmaneli Jandarma Karakol ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar Mustafa Selahattin Çetintaş Hastanesine kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralılardan Ersin Temel, hayati tehlikesinin bulunduğu için Bilecik Devlet Hastanesine sevk edildi.


Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

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