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Kazada ağır yaralanan şahıs 7 gün hayata tutunabildi

Bilecik’te 7 gün önce bir otomobilin çarptığı şahıs, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bilecik'te 7 gün önce bir otomobilin çarptığı şahıs, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.


4 Nisan günü Bozüyük'ten Bilecik istikametine seyir halinde olan Yusuf Çarman (40) idaresindeki 11 ER 596 plakalı otomobil, Bilecik Devlet Hastanesi kavşağında yolun karşısına geçmekte olan Nurettin Teyran'a çarpmıştı. Ağır yaralanan Teyran, olay yerine gelen 112 Acil Sercis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Buradan Eskişehir Şehir Hastanesine sevk edilen Nurettin Teyran'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti. Merhumun cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Bahçelievler Mahallesi Balahatun Camii'nden kaldırılarak Şehir Mezarlığı'na defnedildi.

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