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Kazada şans eseri yaralanan olmadı

Bilecik’te bir kavşakta meydana gelen trafik kazasında şans eseri yaralanan olmazken, olaydan etkilenin sürücüler uzun süre kendilerine gelemedi.

Bilecik'te bir kavşakta meydana gelen trafik kazasında şans eseri yaralanan olmazken, olaydan etkilenin sürücüler uzun süre kendilerine gelemedi.


Kaza, Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Hürriyet Caddesiyle İstiklal Caddesinin kesiştiği noktada meydana geldi. Hürriyet Caddesinde seyir halinde bulunan Murat S. yönetimindeki 11 AB 936 plakalı resmi araç ile İstiklal Caddesi üzerinde seyir halinde Emir S. yönetimindeki 11 DN 689 plakalı ticari araç caddelerin kesiştiği yerde çarpıştı. Kazada şans eseri ölen veya yaralanan olmazken, araçlarda büyük hasar meydana geldi. Kazada trafik polisleri gerekli incelemeleri yaparken, araç sürücüleri uzun süre kendilerine gelemedi.

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